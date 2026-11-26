PONTIANAK POST - Crystal Palace menghadapi Real Sociedad pada matchday kelima Liga Europa 2026/2027 di Stadion Selhurst Park, Jumat, 27 November 2026, pukul 03.00 WIB, dengan perhatian tertuju pada pertandingan kandang pertama Thomas Frank sebagai manajer baru The Eagles.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen fase liga setelah sama-sama mengoleksi lima poin dari empat pertandingan.

Crystal Palace berada di peringkat ke-21, sedangkan Real Sociedad menempati posisi ke-20 klasemen sementara Liga Europa.

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Crystal Palace datang dengan modal kurang meyakinkan setelah kalah 2-3 dari Coventry City di Premier League pada 21 November lalu.

Kekalahan tersebut memperpanjang kesulitan Palace yang belum menemukan konsistensi permainan, terutama dalam mengantisipasi serangan lawan.

Namun, bermain di Selhurst Park memberikan keuntungan tersendiri bagi klub berjuluk The Eagles tersebut.

Crystal Palace tidak terkalahkan dalam delapan pertandingan kandang terakhir di kompetisi antarklub Eropa, dengan lima kemenangan dan tiga hasil imbang.

Kabar baik lainnya, Jean-Philippe Mateta dapat dimainkan meskipun sedang menjalani hukuman larangan bertanding di kompetisi domestik karena sanksi tersebut tidak berlaku untuk pertandingan Eropa.

Pelatih Thomas Frank juga memberikan perkembangan mengenai kondisi Ismaila Sarr yang masih mengalami masalah pangkal paha.

Dikutip BBC Sport dalam konferensi pers prapertandingan, Frank mengatakan Sarr merupakan pemain yang memiliki komitmen tinggi dan sangat ingin segera kembali bermain untuk membantu klub.