PONTIANAK POST - Sunderland berpeluang mengamankan kemenangan saat menjamu Jagiellonia Bialystok pada pertandingan kelima fase liga Liga Europa 2026/2027 di Stadium of Light, Jumat, 27 November 2026, pukul 03.00 WIB, dengan absennya suporter tim tamu menjadi salah satu isu utama menjelang pertandingan.

Larangan kehadiran pendukung Jagiellonia merupakan sanksi UEFA setelah terjadi kericuhan suporter dalam pertandingan melawan Levski Sofia pada 5 November lalu.

Berdasarkan pengumuman resmi Sunderland AFC, seluruh pendukung Jagiellonia dilarang memasuki stadion, termasuk melalui pembelian tiket di area suporter tuan rumah.

Advertisement Situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Jagiellonia yang membutuhkan dukungan untuk memperbaiki posisinya di kompetisi Eropa.

Sunderland Lebih Diunggulkan

Sunderland, yang dijuluki The Black Cats, menempati peringkat ke-11 klasemen fase liga dengan tujuh poin, sedangkan Jagiellonia berada di posisi ke-29 dengan tiga poin.

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Sunderland memiliki modal pertahanan yang cukup baik setelah mengalahkan Chelsea 1-0 dan bermain imbang tanpa gol melawan Aston Villa dalam dua pertandingan terakhir Liga Inggris.

Sebaliknya, Jagiellonia yang dikenal dengan julukan Yellow-Reds atau Si Kuning-Merah sedang menghadapi periode sulit setelah menelan kekalahan 0-3 dari Anderlecht dan 0-1 dari Levski Sofia di Liga Europa.

Kekalahan 1-3 dari Cracovia di kompetisi domestik liga Polandia pada 21 November juga menambah tekanan terhadap skuad asuhan Adrian Siemieniec.

Pernyataan Pelatih dan Kondisi Pemain

Pelatih Sunderland Regis Le Bris memastikan Granit Xhaka dan Brian Brobbey belum bisa dimainkan meskipun kondisi keduanya menunjukkan perkembangan.

Dikutip BBC Sport dalam laporan konferensi pers prapertandingan, Le Bris mengatakan, "Mereka dalam kondisi baik. Keduanya berada dalam kondisi yang lebih baik. Kami terus memantau perkembangan mereka setiap pekan. Namun, mereka tidak akan tersedia untuk pertandingan pekan ini."