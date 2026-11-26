PONTIANAK POST - Juventus membidik kemenangan keempat di fase liga Liga Europa 2026/2027 saat menjamu Omonia Nicosia di Allianz Stadium, Turin, Jumat (27/11/2026) pukul 03.00 WIB, dengan Luciano Spalletti masih harus mengatasi sejumlah masalah kebugaran pemain.

Pertandingan matchday kelima ini menjadi kesempatan bagi Bianconeri untuk mempertahankan posisi di zona delapan besar sekaligus memperpanjang catatan tidak terkalahkan di kompetisi Eropa tersebut.

Juventus mengoleksi 10 poin dari empat pertandingan, sedangkan Omonia mengantongi enam poin dan membutuhkan hasil positif untuk menjaga peluang melanjutkan perjalanan di kompetisi.

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Masalah kebugaran menjadi salah satu perhatian utama Juventus menjelang pertandingan ini.

Kenan Yildiz, Khéphren Thuram, Kamil Grabara, Manuel Locatelli, dan Kerim Alajbegovic sebagai pemain yang masih bermasalah dengan kondisi fisik, sementara Pierre Kalulu dan Nico Gonzalez diperkirakan belum siap tampil.

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Namun, Spalletti memastikan Andrea Cambiaso dan Jeff Ekhator akan bermain menghadapi Omonia.

Dalam wawancara prapertandingan yang dipublikasikan situs resmi Juventus, Spalletti mengingatkan timnya agar tidak meremehkan lawan.

"Omonia memiliki pemain-pemain yang mau bekerja keras dan kuat dalam serangan balik. Mereka tetap bermain baik dalam setiap pertandingan dan mampu menyulitkan lawan," kata Spalletti.

Sementara itu, bek Omonia Senou Coulibaly menegaskan timnya ingin memberikan kebanggaan kepada pendukung.

"Merupakan sebuah kehormatan bagi kami memainkan pertandingan ini. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membuat para pendukung bangga," kata Coulibaly, sebagaimana dilaporkan JuventusNews24.