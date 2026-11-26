PONTIANAK POST - Ajax berpeluang memperpanjang tren positif saat menjamu FC Thun pada matchday keempat UEFA Conference League 2026/2027 di Johan Cruijff ArenA, Amsterdam, Jumat (27/11/2026) pukul 00.45 WIB.

De Godenzonen, julukan Ajax, sedang dalam performa meyakinkan setelah mencatat enam kemenangan dan sekali imbang dalam tujuh pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Namun, pertandingan ini juga menjadi ujian konsistensi bagi tim asuhan Míchel Sánchez karena mereka harus membagi perhatian dengan laga klasik melawan Feyenoord pada akhir pekan.

Advertisement Ajax Incar Kemenangan Ketiga di Conference League

Ajax memasuki pertandingan dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan ADO Den Haag 3-0 di Eredivisie, Minggu (22/11/2026).

Sebelumnya, Ajax juga menghancurkan FC Midtjylland dengan skor 6-1 dalam pertandingan Conference League dan mengalahkan Atalanta 2-0.

Advertisement Baca Juga: Prediksi Skor Juventus vs Omonia di Liga Europa: Rekor Sempurna Jadi Modal Bianconeri

Ajax berpeluang memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk memperbesar peluang menembus delapan besar klasemen fase liga.

Pelatih Míchel Sánchez mengingatkan anak asuhnya agar tidak meremehkan lawan, terutama ketika menghadapi serangan balik.

Dalam wawancara prapertandingan yang dipublikasikan situs resmi Ajax, Sánchez mengatakan, "Kami harus kompetitif dan fokus pada setiap momen pertandingan."

Sofyan Amrabat yang turut menghadiri konferensi pers menyatakan kesiapannya menghadapi pertandingan tersebut.

"Kami mungkin menjadi favorit di atas kertas, tetapi sepak bola tidak dimainkan di atas kertas. Kami harus membuktikannya di lapangan," kata Amrabat.