PONTIANAK POST - AS Monaco berpeluang melanjutkan rekor sempurna di UEFA Conference League 2026/2027 saat bertandang ke markas Hearts di Tynecastle Park, Edinburgh, Jumat, 27 November 2026 pukul 00.45 WIB.

Monaco datang dengan modal tiga kemenangan beruntun di kompetisi Eropa, sedangkan Hearts masih kesulitan menemukan konsistensi setelah hanya mengumpulkan satu poin dari tiga pertandingan.

Krisis Pemain Menghantui Hearts

Advertisement Hearts, yang dikenal dengan julukan Jambos, menghadapi persoalan serius terkait ketersediaan pemain. Pelatih Wouter Vrancken harus menyiasati absennya sejumlah pemain akibat cedera dan keterbatasan registrasi skuad UEFA.

Malachi Fagan-Walcott, Stephen Kingsley, Tomas Magnusson, Calvin Miller, Oisin McEntee, Harry Milne, Blair Spittal, Tom Renaud, dan Craig Halkett sebagai pemain yang diperkirakan tidak tampil.

Namun, Hearts memiliki modal kepercayaan diri setelah menghancurkan Dundee dengan skor 8-0 dalam lanjutan Scottish Premiership akhir pekan lalu.

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Dikutip dari situs resmi Hearts pada 23 November, Vrancken berharap dukungan suporter di Tynecastle memberikan energi tambahan kepada timnya.

"Kami berharap mereka juga bisa memberikan dukungan pada Kamis karena hal-hal seperti ini, terutama dalam situasi sulit dan jadwal pertandingan yang padat, sangat kami butuhkan."

Vrancken juga mengakui kualitas Monaco yang dinilainya setara dengan Benfica dan Trabzonspor.

Monaco Waspadai Ancaman Tuan Rumah

Monaco, yang memiliki julukan Les Rouge et Blanc, datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah memenangkan tiga pertandingan pertama fase liga Conference League.

Tim asuhan Filipe Luis sudah mencetak tujuh gol dan hanya kebobolan satu kali dalam tiga pertandingan tersebut.