PONTIANAK POST - Brighton & Hove Albion menghadapi Universitatea Craiova pada matchday keempat fase liga UEFA Conference League 2026/2027 di American Express Stadium, Jumat (27/11/2026) pukul 00.45 WIB, dengan misi mempertahankan rekor tanpa kebobolan sekaligus bangkit setelah kekalahan dari Hull City.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim yang sama-sama mengoleksi tujuh poin dari tiga pertandingan pertama, tetapi Universitatea Craiova datang dengan modal 15 laga tanpa kekalahan di seluruh kompetisi.

Brighton, berjuluk The Seagulls (burung camar), berada di posisi kelima klasemen fase liga, sedangkan Universitatea Craiova menempati peringkat kedelapan.

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Brighton membutuhkan kemenangan setelah mengalami kekalahan 0-2 dari Hull City di Premier League pada pertandingan terakhir.

Hasil tersebut mengakhiri tren positif pasukan Fabian Hurzeler yang sebelumnya mencatatkan enam kemenangan dan satu hasil imbang dalam tujuh pertandingan liga.

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Namun, performa Brighton di Conference League masih menjanjikan karena mereka belum kebobolan dalam tiga pertandingan fase liga.

Brighton memiliki peluang memperkuat posisinya di delapan besar apabila mampu mengalahkan wakil Rumania tersebut.

Di sisi lain, Universitatea Craiova, yang dikenal dengan julukan The White-Blues, sedang berada dalam performa impresif.

Tim asuhan Filipe Coelho mencatatkan 11 kemenangan dan empat hasil imbang dalam 15 pertandingan terakhir di seluruh kompetisi.

Kemenangan telak 6-2 atas UTA Arad pada pertandingan terakhir Liga Rumania juga memperlihatkan ketajaman lini serang mereka.