PONTIANAK POST - Atalanta menghadapi ujian berat ketika bertandang ke markas Borac Banja Luka pada matchday keempat UEFA Conference League 2026/2027 di Banja Luka City Stadium, Bosnia dan Herzegovina, Jumat, 27 November 2026, pukul 03.00 WIB.

Pelatih Maurizio Sarri meminta anak asuhnya tidak meremehkan kekuatan tuan rumah yang sedang menikmati performa positif di kompetisi domestik.

Rekor kandang Borac Jadi Ancaman

Advertisement Borac Banja Luka, yang dikenal dengan julukan The Pride of Krajina, memiliki modal positif menjelang pertandingan ini.

Pasukan Vinko Marinovic memenangi empat pertandingan kandang terakhirnya di Conference League, termasuk kemenangan 2-0 atas KuPS Kuopio.

Mereka juga baru saja menghajar Zeljeznicar dengan skor 4-0 dalam kompetisi domestik pada 21 November.

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Sebaliknya, Atalanta yang dijuluki La Dea masih berusaha menemukan konsistensi permainan.

Tim asal Bergamo tersebut bermain imbang 4-4 melawan Inter Milan pada pertandingan terakhir Serie A, setelah sebelumnya menang tipis 1-0 atas Monza.

Hasil tersebut memperlihatkan kekuatan lini serang Atalanta, tetapi sekaligus menyoroti persoalan pertahanan yang masih harus dibenahi Sarri.

Pernyataan Pelatih Jelang Pertandingan

Pelatih Borac Banja Luka, Vinko Marinovic, mengakui kualitas Atalanta, tetapi menegaskan timnya tidak akan sekadar bertahan.

Dikutip CalcioAtalanta dalam konferensi pers, Rabu, 25 November, Marinovic mengatakan: "Kami sangat menghormati Atalanta. Mereka merupakan tim yang meraih hasil besar dalam beberapa waktu terakhir. Kami berani dan siap menghadapi mereka."