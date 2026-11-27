PONTIANAK POST– Chelsea dalam periode turbulensi setelah selalu kalah pada dua laga terakhir di Premier League. Chelsea tidak ingin merasakan kekalahan ketiga beruntun saat menantang tuan rumah Nottingham Forest di City Ground, Nottinghamshire, dini hari nanti, Sabtu (27/11) dini hari (siaran langsung Vidio pukul 03.00 WIB).

Sebelumnya, Chelsea kalah masing-masing 0-1 oleh Sunderland AFC (8/11) dan 1-4 kontra Leeds United (21/11). Dua kekalahan beruntun itu terjadi setelah The Blues –julukan Chelsea– mengalahkan Manchester United 2-0 (31/10).

Gelandang bertahan Chelsea Romeo Lavia menyebut, dia dan rekan-rekan setimnya belum merasa panik dengan streak dua kekalahan di Premier League tersebut.

Advertisement ”Kami tidak akan membunyikan lonceng kiamat sekarang untuk mengatakan ini adalah momen panik, sama sekali tidak. Kami sangat konfiden sebagai sebuah tim.

Kami tahu ke mana kami ingin menuju,” tuturnya dilansir dari laman resmi klub.

Ancaman bagi Chelsea datang dari bomber Forest yang notabene mantan striker tersakiti Chelsea, Liam Delap. Musim ini, Delap memang baru mencetak tiga gol dari sepuluh kali penampilan di Premier League. Akan tetapi, gol-golnya bersarang ke gawang klub besar seperti Manchester City dan Aston Villa.

Advertisement ”Dia perlu menemukan konsistensi permainannya. Setidaknya, bermain melawan Chelsea dapat meningkatkan motivasinya,” ucap tactician Forest Oliver Glasner kepada Sky Sports.

Prediksi starting lineup Nottingham Forest vs Chelsea

NOTTINGHAM FOREST (3-4-2-1): 26-Sels (g); 23-Jair Cunha, 31-Milenkovic, 5-Murillo; 27-Munoz, 24-McAtee, 22-Yates (c), 3-Williams; 10-Gibbs-White, 14-Ndoye; 19-Delap

Pelatih: Oliver Glasner

CHELSEA (4-2-3-1): 1-Emiliano Martinez (g); 34-Acheampong, 3-Fofana, 6-Colwill (c), 29-Chavarria; 45-Lavia, 14-Henderson; 41-Estevao, 10-Palmer, 17-Rogers; 22-Emegha

Pelatih: Xabi Alonso

Prediksi Skor Nottingham Forest vs Chelsea

Sports Mole memperkirakan pertandingan berlangsung ketat dan berakhir imbang 1-1.