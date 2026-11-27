PONTIANAK POST - Levante menghadapi ujian berat saat menjamu Racing de Santander pada pekan ke-14 La Liga 2026/2027 di Estadi Ciutat de València, Sabtu, 28 November 2026, pukul 03.00 WIB, dengan ancaman ketajaman Yassir Zabiri dan kondisi pertahanan tuan rumah yang sedang bermasalah.

Pertandingan tersebut menjadi kesempatan bagi Levante memperbaiki posisi di papan bawah, sedangkan Racing berambisi melanjutkan tren kemenangan.

Racing Santander Lebih Percaya Diri

Advertisement Levante, yang dikenal dengan julukan Granotas atau Si Katak, menempati peringkat ke-15 dengan koleksi 12 poin dari 13 pertandingan.

Sementara itu, Racing Santander berada di posisi ketujuh dengan 17 poin.

Levante hanya mencatat dua kemenangan, enam hasil imbang, dan lima kekalahan sepanjang kompetisi musim ini. Tim asuhan Luís Castro tersebut juga belum menemukan konsistensi setelah bermain imbang 1-1 melawan Elche pada pertandingan sebelumnya.

Situasi berbeda dialami Racing yang dikenal dengan julukan Los Verdiblancos atau Si Hijau-Putih. Tim asuhan José Alberto López tersebut baru saja mengalahkan Real Sociedad 3-2 dan sebelumnya meraih kemenangan atas Málaga.

Racing bahkan telah memenangkan tiga dari empat pertandingan terakhirnya di La Liga. Namun, kelemahan terbesar tim tamu berada pada pertahanan yang sudah kebobolan 32 gol dalam 13 pertandingan.

Catatan tersebut menjadi salah satu yang terburuk di kompetisi, meskipun mereka sudah menghasilkan 20 gol.

Cedera Manu Sánchez Jadi Masalah Levante

Isu paling menonjol menjelang pertandingan adalah masalah cedera di sektor pertahanan Levante.

Bek kiri Manu Sánchez mengalami cedera ligamen lutut serius ketika menghadapi Elche, sedangkan Jeremy Toljan juga mengalami masalah otot.