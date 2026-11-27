PONTIANAK POST - Bologna membawa modal performa lebih meyakinkan saat bertandang ke markas Venezia pada pekan ke-13 Liga Italia 2026/2027 di Stadion Pier Luigi Penzo, Sabtu, 28 November 2026, pukul 02.45 WIB.

Pertandingan ini menjadi ujian bagi Venezia yang masih terpuruk di dasar klasemen, sekaligus kesempatan bagi Bologna melanjutkan kebangkitan bersama pelatih Raffaele Palladino.

Bologna Lebih Konsisten, Venezia Mencari Kebangkitan

Advertisement Venezia masih berada di posisi ke-20 klasemen dengan enam poin dari 12 pertandingan. Tim berjuluk Lagunari tersebut sudah menelan 10 kekalahan dan belum sekali pun bermain imbang sepanjang kompetisi musim ini.

Namun, performa kandang memberikan sedikit harapan bagi tim asuhan Davide Nicola. Venezia berhasil mengalahkan Napoli 1-0 dan Udinese 2-1 di Stadion Pier Luigi Penzo, meskipun sebelumnya kalah 0-2 dari Inter Milan.

Sebaliknya, Bologna menunjukkan perkembangan signifikan sejak ditangani Palladino setelah menggantikan Domenico Tedesco.

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Bologna mengumpulkan 17 poin dari delapan pertandingan di bawah Palladino dan naik ke posisi kesembilan dengan koleksi 18 poin.

Tim berjuluk Rossoblu tersebut juga sedang memburu kemenangan keenam dalam sembilan pertandingan terakhirnya.

Perbedaan konsistensi kedua tim menjadi salah satu alasan Bologna lebih difavoritkan.

Pernyataan Pelatih: Nicola Waspadai Kebangkitan Bologna

Pelatih Venezia Davide Nicola mengakui Bologna mengalami perubahan positif setelah pergantian pelatih.

Dalam konferensi pers resmi Venezia FC pada 26 November 2026, Nicola mengatakan timnya harus fokus terhadap permainan sendiri.