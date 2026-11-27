PONTIANAK POST - Bek Timnas Indonesia Kevin Diks diperkirakan kembali menjadi andalan Borussia Monchengladbach ketika menghadapi Werder Bremen pada pekan ke-11 Bundesliga 2026/2027 di Weserstadion, Sabtu, 28 November 2026, pukul 02.30 WIB.

Pertandingan ini menjadi ujian berat bagi Die Fohlen, julukan Borussia Monchengladbach, yang sedang berjuang keluar dari zona terbawah klasemen, sementara tuan rumah berambisi mempertahankan posisi di papan atas.

Werder Bremen menempati peringkat keenam dengan koleksi 18 poin, sedangkan Borussia Monchengladbach berada di posisi ke-18 dengan hanya empat poin.

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Kevin Diks menjadi salah satu pemain penting yang diproyeksikan mengisi lini pertahanan Gladbach.

Diprediksi, pemain Timnas Indonesia tersebut akan berkolaborasi dengan Philipp Sander dan Fabio Chiarodia dalam formasi tiga bek.

Tugas mereka tidak ringan karena Werder Bremen sedang memiliki kepercayaan diri tinggi setelah menghancurkan Hamburger SV dengan skor 4-0 pada pertandingan sebelumnya.

Niclas Fullkrug menjadi salah satu ancaman utama Kevin Diks dkk setelah mencetak gol dalam delapan dari sembilan pertandingan Bundesliga terakhirnya.

Sementara itu, Gladbach masih menghadapi persoalan konsistensi setelah kalah 0-1 dari Borussia Dortmund.

Tim asuhan Alexander Blessin juga kehilangan sejumlah pemain, termasuk penyerang Tim Kleindienst yang belum pulih dari cedera.

Pernyataan Pelatih Jelang Pertandingan

Pelatih Werder Bremen Daniel Thioune mengingatkan anak asuhnya agar tidak meremehkan kekuatan Gladbach meskipun posisi kedua tim di klasemen berbeda jauh.