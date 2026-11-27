PONTIANAK POST-Pertandingan Brest vs Paris FC pada pekan ke-12 Ligue 1 2026/2027 berlangsung di Stade Francis-Le Blé, Sabtu, 28 November 2026, pukul 02.45 WIB. Kedua tim datang dengan modal tiga kemenangan beruntun di kompetisi domestik.

Paris FC lebih diunggulkan dari posisi klasemen. Tim berjuluk Les Parisiens itu menempati peringkat kedua dengan 23 poin, sedangkan Brest, yang dikenal dengan julukan Les Pirates, berada di urutan keenam dengan 18 poin.

Isu lain yang membuat pertandingan ini menarik adalah kembalinya Pierre Lees-Melou ke markas mantan klubnya, Brest, yang pernah dibelanya pada 2022 hingga 2025.

Advertisement Gelandang Paris FC berusia 33 tahun tersebut memiliki hubungan emosional dengan Les Pirates, tetapi tetap mengincar kemenangan untuk membantu timnya mempertahankan posisi di papan atas.

Brest Punya Modal Pertahanan Solid

Brest sedang berada dalam tren positif setelah mengalahkan Lorient 2-0, Lyon 2-0, dan Strasbourg 1-0 dalam tiga pertandingan terakhir Ligue 1.

Catatan tiga kemenangan tanpa kebobolan tersebut memperlihatkan peningkatan organisasi pertahanan tim asuhan Julien Lachuer.

Brest juga memiliki peluang memperpanjang kemenangan beruntun di kompetisi domestik menjadi empat pertandingan untuk pertama kalinya sejak musim 2023/2024.

Namun, Paris FC bukan lawan mudah karena memiliki produktivitas serangan yang lebih tinggi.

Tim asuhan Liam Rosenior yang itu mencetak 21 gol dan hanya kebobolan 10 kali dalam 11 pertandingan pertama Ligue 1.

Kemenangan 4-0 atas Angers pada pertandingan terakhir menjadi bukti kekuatan lini serang mereka.