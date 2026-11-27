PONTIANAK POST - FC Groningen mendapat tambahan kekuatan menjelang menjamu Willem II pada pekan ke-14 Eredivisie 2026/2027 di Euroborg, Sabtu, 28 November 2026 pukul 02.00 WIB.

Pelatih Dick Lukkien kembali mendampingi tim setelah menjalani operasi pinggul, sedangkan Etienne Vaessen dan Hans Hateboer juga bisa kembali bermain setelah menyelesaikan hukuman skorsing.

Groningen berada di peringkat ke-10, sedangkan Willem II menempati posisi ke-18 atau dasar klasemen.

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Kembalinya Lukkien menjadi salah satu isu utama menjelang pertandingan ini. Pelatih berusia 54 tahun tersebut sebelumnya harus menyaksikan kekalahan Groningen 1-3 dari SC Heerenveen melalui televisi karena menjalani pemulihan operasi pinggul.

Dikutip dari kanal resmi FC Groningen dalam wawancara prapertandingan, Lukkien mengatakan, "Saya menyaksikan pertandingan di televisi seperti seorang suporter: penuh emosi, marah, senang, menggerutu, berteriak, dan akhirnya tidur dengan perasaan buruk."

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Dia mengaku senang bisa kembali mendampingi tim meskipun masih menggunakan tongkat penyangga.

"Saya sedang dalam proses pemulihan. Operasi ini cukup berat dan masih menguras banyak energi, tetapi kondisi saya sudah cukup baik untuk berada di sini," ujar Lukkien.

Di kubu lawan, pelatih Jurgen Streppel berusaha membangun kembali kepercayaan diri Willem II yang belum meraih kemenangan di Eredivisie musim ini.

"Kami harus memastikan kebersamaan kembali terbangun. Jika itu berhasil, saya pikir masih ada peluang," kata Streppel seperti dikutip NOS.

Prediksi Starting Lineup

Groningen (4-2-3-1): Vaessen; Hateboer, Blokzijl, Csinger, Prins; De Jonge, Clement; Schreuders, Van Bergen, Ondrejka; Willumsson.