PONTIANAK POST - Bambang Pamungkas mendapat kepercayaan menjadi anggota Technical Study Group (TSG) Piala Dunia U-17 2026 yang berlangsung di Qatar pada 19 November hingga 13 Desember 2026.

Direktur Olahraga Persija Jakarta tersebut bergabung dengan sejumlah pakar sepak bola internasional untuk menganalisis pertandingan, mengevaluasi penampilan pemain, serta mengidentifikasi perkembangan taktik dan strategi tim peserta.

Penunjukan mantan pemain Timnas Indonesia yang akrab disapa Bepe ini menjadi kesempatan penting bagi Indonesia untuk terlibat dalam pengamatan perkembangan sepak bola usia muda di level dunia.

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Berdasarkan laporan JawaPos.com, Bepe menjadi bagian dari tim TSG yang beranggotakan sejumlah mantan pemain profesional, pelatih, dan analis sepak bola dari berbagai negara.

Beberapa nama yang terlibat di antaranya Aaron Winter dari Belanda, Simone Gomes Jacoba dari Brasil, Otto Addo dari Ghana, Wilmer Cabrera dari Kolombia, dan Marcin Dorna dari Polandia.

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Selain itu, terdapat Andy Boyens dari Selandia Baru, Jayne Ludlow dan Arron Ackerman dari Wales, serta Lewis Avery dari Inggris.

Tim tersebut dipimpin Pascal Zuberbuhler asal Swiss sebagai Ketua Technical Study Group, sementara Connor Grant bertugas sebagai analis.

Ini Tugas Bambang Pamungkas di Piala Dunia U-17

Selama turnamen berlangsung, Bepe dan anggota TSG lainnya bertanggung jawab melakukan analisis pertandingan serta mengevaluasi performa tim dan pemain secara individu.

Mereka juga mengidentifikasi perkembangan taktik dan strategi yang diterapkan negara-negara peserta, sekaligus memantau potensi pemain muda yang tampil di kompetisi tersebut.

Hasil pengamatan akan dirangkum dalam laporan teknis dan materi edukasi yang dapat menjadi referensi bagi perkembangan sepak bola.