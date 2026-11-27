PONTIANAK POST - Manchester United dituntut melanjutkan perbaikan permainan setelah bermain imbang 2-2 melawan Sporting Lisbon ketika menjamu Brentford pada lanjutan Liga Inggris 2026/2027 di Old Trafford, Sabtu, 28 November 2026 pukul 22.00 WIB.

Kemenangan menjadi kebutuhan penting bagi Manchester United yang masih terpuruk di peringkat ke-19 klasemen dengan delapan poin dari 11 pertandingan, sedangkan Brentford menempati posisi keenam dengan koleksi 17 poin.

Football Editor Sports Mole, Matt Law, menilai pertandingan melawan Brentford menjadi ujian penting bagi Mauricio Pochettino untuk membuktikan perkembangan timnya setelah hasil positif di kompetisi Eropa.

Advertisement Manchester United Mulai Menunjukkan Perbaikan

Dalam ulasannya yang diterbitkan Sports Mole, Junat, 27 November 2026, Law melihat sejumlah perkembangan dari penampilan Manchester United ketika menghadapi Sporting Lisbon di Liga Champions.

Salah satu statistik yang menarik adalah keberhasilan Manchester United mencatatkan 12 kali merebut bola di area tinggi lawan atau high turnovers, jumlah terbanyak mereka dalam satu pertandingan musim ini.

Menurut Law, peningkatan tersebut menunjukkan koordinasi pressing dan organisasi permainan yang mulai membaik.

Manchester United juga dinilai mampu bangkit setelah tertinggal dan memberikan perlawanan terhadap Sporting Lisbon yang memiliki kualitas pemain serta performa kompetitif di Liga Champions.

Namun, hasil imbang tersebut belum sepenuhnya menutupi persoalan yang masih menghantui Setan Merah.

Law menyoroti buruknya penyelesaian akhir dan kebutuhan mendesak terhadap penyerang tengah yang mampu memberikan ancaman melalui pergerakan di belakang pertahanan lawan.

Ia menilai kehadiran Benjamin Sesko bisa memberikan dimensi serangan berbeda bagi Manchester United.