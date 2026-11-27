PONTIANAK POST - Pelatih AC Milan Ruben Amorim menilai kemenangan dramatis 4-2 atas Olympiacos di Liga Europa, Kamis (26/11/2026), bisa menjadi titik balik perjalanan timnya sekaligus meningkatkan kepercayaan diri para pemain.

Milan sempat tertinggal dua gol sebelum bangkit melalui aksi Omari Hutchinson, Alphadjo Cisse, Christian Pulisic, dan Diego Moreira dalam pertandingan yang berlangsung di sekitar Athena, Yunani.

Hasil tersebut terasa penting bagi Amorim karena Milan sebelumnya terancam menelan kekalahan keempat dalam lima pertandingan Liga Europa.

Advertisement Dalam wawancara dengan Sky setelah pertandingan, sebagaimana dikutip MilanNews, Amorim menyebut kemenangan tersebut dapat mengubah masa depan timnya.

"Ini benar-benar mengubah masa depan kami," kata Amorim.

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Advertisement Ia mengakui Milan tampil lebih baik pada babak kedua, tetapi masih melakukan banyak kesalahan yang harus segera diperbaiki.

Comeback Jadi Modal Kebangkitan Milan

Milan menghadapi situasi sulit setelah Lorenzo Pirola mencetak gol melalui sundulan yang membentur mistar sebelum masuk ke gawang Mike Maignan.

Olympiacos kemudian menggandakan keunggulan melalui Jota Silva pada awal babak kedua.

Namun, Milan menunjukkan respons berbeda setelah Omari Hutchinson mencetak gol melalui aksi individu yang mengawali kebangkitan tim tamu.

Hutchinson kemudian berperan dalam dua gol berikutnya dengan memberikan assist kepada Alphadjo Cisse dan Christian Pulisic.