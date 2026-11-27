PONTIANAK POST – Kabar mengejutkan datang dari sepak bola wanita Jerman. Penyerang Eintracht Frankfurt, Laura Freigang, dijatuhi hukuman larangan bermain selama 16 bulan akibat tiga kali gagal memenuhi kewajiban pelaporan dan tes doping.

Sanksi tersebut membuat pemain berusia 28 tahun itu dipastikan absen pada Piala Dunia Wanita 2027 di Brasil.

Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) mengumumkan keputusan tersebut pada Kamis (26/11/2026). Hukuman berlaku surut sejak 8 Juni 2026 dan berakhir pada 7 Oktober 2027. Freigang baru diperbolehkan kembali bertanding mulai 8 Oktober 2027.

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Pelanggaran terjadi dalam rentang 11 Maret 2025 hingga 23 Februari 2026. Freigang dinyatakan tiga kali tidak memenuhi kewajiban pelaporan lokasi maupun pemeriksaan yang menjadi bagian dari aturan antidoping.



Melalui pernyataan di Instagram, Freigang menegaskan dirinya tidak pernah dituduh menggunakan zat terlarang.

“Penting bagi saya untuk menegaskan sekali lagi bahwa tidak pernah ada kecurigaan doping terhadap saya,” kata Freigang, dikutip dari The Independent.

Advertisement Ia mengaku keputusan menerima penyelesaian kasus diambil setelah mempertimbangkan beban proses hukum lanjutan.

“Beberapa bulan terakhir sangat berat bagi saya. Proses lebih lanjut akan menimbulkan beban finansial, mental, dan emosional yang besar,” ujarnya.

Freigang juga mengungkapkan kesedihannya karena tidak bisa membantu tim di lapangan.

“Hati saya hancur karena untuk sementara tidak bisa bermain, membantu tim, dan menjalani keseharian yang sangat saya cintai.”



Rekan Freigang di timnas Jerman, Giulia Gwinn, menyampaikan dukungan. “Kami selalu ada untuknya, apa pun yang terjadi,” kata Gwinn kepada n-tv.

Direktur sepak bola wanita Eintracht Frankfurt, Katharina Kiel, menyebut kesepakatan tersebut memberikan kepastian bagi klub dan Freigang.