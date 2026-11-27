PONTIANAK POST – Simone Magill kembali merumput setelah 13 bulan absen dari sepak bola.

Penyerang berusia 31 tahun itu kini berpeluang mencatatkan penampilan internasional pertamanya bersama Timnas Wanita Irlandia Utara saat menghadapi Yunani dalam laga persahabatan.

Magill sebelumnya tampil sebagai pemain pengganti pada menit-menit akhir ketika Birmingham City kalah dari Manchester United di Liga Super Wanita (WSL), Minggu lalu.

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Penampilan tersebut menjadi momen penting setelah ia melahirkan putrinya, Skye, pada Mei 2026.

Kapten Irlandia Utara itu mengaku bahagia bisa kembali bergabung dengan tim nasional.

Advertisement “Sudah cukup lama sejak saya berada di sini sebagai pemain. Jadi, rasanya menyenangkan bisa kembali berada di tengah-tengah tim,” kata Magill seperti dikutip dari BBC Sport NI.

“Saya resmi melakukan comeback pada akhir pekan lalu dan rasanya sangat menyenangkan. Saya sangat menantikan kesempatan bermain di kandang, di hadapan para penggemar dan keluarga,” ujarnya.



Manajer Irlandia Utara, Michael McArdle, menyambut positif kembalinya Magill. Namun, ia menegaskan menit bermain sang kapten akan ditentukan melalui koordinasi dengan Birmingham City dan pemain bersangkutan.

Magill juga memilih berhati-hati dalam menentukan target setelah kembali dari masa kehamilan dan persalinan.

“Dengan kondisi yang ada, saya harus membangun semuanya secara bertahap dan benar-benar mendengarkan kondisi tubuh sendiri,” tuturnya.

“Bisa kembali dalam kapasitas seperti ini begitu cepat setelah melahirkan, bagi saya sungguh luar biasa. Saya tidak memiliki ekspektasi besar. Saya hanya bahagia bisa berada di sini,” tambahnya.



Selain kembali bermain, Magill berharap bisa memberikan pengalaman dan kepemimpinan kepada para pemain muda.