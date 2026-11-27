PONTIANAK POST – Mantan pemain tim nasional Inggris, Rachel Daly, berharap Piala Dunia Wanita 2035 mampu membangkitkan kembali antusiasme publik terhadap sepak bola perempuan.

Daly menilai turnamen yang digelar di kandang sendiri menjadi kesempatan besar untuk meningkatkan popularitas sepak bola wanita.

Terlebih, jumlah penonton pertandingan belakangan ini mulai mengalami penurunan.

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Inggris, Irlandia Utara, Skotlandia, dan Wales resmi ditunjuk sebagai tuan rumah bersama Piala Dunia Wanita 2035 pada Senin, 23 November 2026.



Daly mengaku kecewa melihat penurunan jumlah kehadiran penonton.

"Jumlah penonton sedikit menurun belakangan ini dan itu mengecewakan. Setelah Piala Eropa, kami melihat peningkatan besar dalam minat dan keterlibatan penggemar. Namun, sebagian antusiasme tersebut tampaknya mulai mereda," ujar Daly seperti dikutip dari Press Association.

Advertisement Pemain yang menjadi bagian dari skuad juara Euro 2022 itu berharap Piala Dunia 2035 dapat mengembalikan kemeriahan sepak bola perempuan.

Menurutnya, bermain di hadapan pendukung sendiri memberikan keuntungan tersendiri bagi para pemain.

"Dukungan suporter, energi dari penonton, serta kehadiran keluarga dan teman sangat penting. Menggelar Piala Dunia di kandang sendiri akan menjadi keuntungan besar," katanya.

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Pelatih timnas wanita Inggris, Sarina Wiegman, juga menyambut positif penunjukan tersebut.

"Kami melihat pada 2022 bahwa negara ini siap, para pemain siap, dan klub-klub juga siap. Turnamen itu memberikan dorongan besar bagi sepak bola wanita," kata Wiegman, dikutip dari situs resmi FA.

Sementara itu, pemain Inggris Michelle Agyemang menyebut kesempatan tampil di Piala Dunia kandang sebagai impian besar.