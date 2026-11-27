PONTIANAK POST – Timnas wanita Irlandia Utara menghadapi Yunani dalam dua pertandingan persahabatan internasional pada 27 November dan 1 Desember 2026.

Dua laga tersebut menjadi kesempatan penting bagi skuad Michael McArdle membangun identitas permainan sebelum menghadapi UEFA Women's Nations League 2027.

Gelandang Irlandia Utara, Joely Andrews, menilai dua pertandingan tersebut memberikan kesempatan untuk memperkuat karakter permainan tim.

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"Dua pertandingan persahabatan ini memberi kami kesempatan untuk fokus pada diri sendiri dan mengembangkan apa yang sudah kami bangun bersama Michael dalam beberapa pertandingan terakhir," kata Andrews seperti dikutip dari BBC Sport NI.

"Kami akan mengevaluasi prinsip permainan, baik ketika menguasai bola maupun tanpa bola, sekaligus membangun identitas dan gaya bermain. Semoga ini menjadi fondasi untuk menghadapi pertandingan Nations League," lanjutnya.



Andrews kembali memperkuat skuad setelah absen akibat cedera ketika Irlandia Utara menghadapi Portugal dalam babak play-off kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027.

Advertisement Irlandia Utara tersingkir setelah kalah agregat 1-7 dari Portugal. Sementara itu, Yunani juga gagal melanjutkan perjuangan setelah disingkirkan Inggris.

Pelatih Michael McArdle memanfaatkan dua pertandingan ini untuk mengevaluasi komposisi pemain sekaligus memperkuat kedalaman skuad.

Kapten Simone Magill juga kembali masuk skuad setelah absen lebih dari setahun. Penyerang Birmingham City tersebut sebelumnya menjalani masa istirahat setelah melahirkan putrinya pada Mei 2026.



Irlandia Utara akan menghadapi Polandia, Finlandia, dan Belarusia dalam persaingan UEFA Women's Nations League 2027.