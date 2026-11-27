PONTIANAK POST – Tottenham Hotspur Women harus melepas 24 pemainnya untuk memperkuat tim nasional masing-masing pada jeda internasional November 2026.

Pemanggilan tersebut berlangsung setelah Spurs meraih kemenangan penting 3-1 atas Manchester City pada lanjutan kompetisi domestik.

Dari 24 pemain yang dipanggil, sejumlah nama akan menjalani pertandingan krusial dalam perebutan tiket Piala Dunia Wanita 2027.

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Mengutip laporan Cartilage Free Captain, Eveliina Summanen memperkuat Finlandia, Olivia Holdt membela Denmark, sedangkan Signe Gaupset, Julie Blakstad, Cathinka Tandberg, dan Selma Panengstuen bergabung dengan Norwegia.

Swedia memanggil Amanda Nildén dan Matilda Vinberg. Sementara itu, Matilda Nildén dan Hanna Wijk memperkuat tim U-23.



Salah satu pertandingan paling menarik mempertemukan Skotlandia dan Swedia pada 1 serta 5 Desember 2026.

Advertisement Kirsty Hanson akan membela Skotlandia menghadapi dua rekannya di Tottenham, Amanda Nildén dan Matilda Vinberg. Kedua pertandingan tersebut menjadi bagian dari babak penentuan kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027.

Sementara itu, Tōko Koga memperkuat Jepang dalam dua pertandingan persahabatan melawan Brasil pada 28 November dan 5 Desember.

Drew Spence juga mendapat panggilan memperkuat Jamaika yang menghadapi Kosta Rika dalam ajang CONCACAF Championship.

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Tottenham juga mengirim sejumlah pemain ke tim nasional kelompok umur Inggris.

Lenna Gunning-Williams masuk skuad Inggris U-23. Sementara Jhanaie Pierre, Rania Oukriss, Sophie Jackson, dan Heidi Hills memperkuat Inggris U-19.

Di sisi lain, Olga Ahtinen tidak masuk skuad Finlandia karena dikabarkan mengalami cedera.