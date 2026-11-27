PONTIANAK POST - Kekompakan dan chemistry antarpemain menjadi salah satu kekuatan Persib Bandung dalam mengarungi AFC Champions League (ACL) Two 2026/2027, dengan penyerang Mariano Peralta mengaku memiliki koneksi permainan yang baik bersama seluruh pemain di skuad Maung Bandung.

Pemain asal Argentina tersebut menilai kualitas rekan-rekan setimnya memudahkan Persib membangun kerja sama, terutama ketika mengembangkan serangan dan menekan pertahanan lawan.

Menurut laporan JawaPos.com, Peralta juga menyoroti hubungannya dengan Luka Menalo yang dinilai semakin padu ketika bermain bersama di lapangan.

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Peralta mengakui memiliki pemahaman permainan yang baik bersama Menalo, tetapi chemistry di lini depan Persib tidak hanya terbatas pada hubungan kedua pemain tersebut.

Ia menilai komunikasi dan koneksi permainan juga terjalin dengan pemain lain yang mengisi sektor penyerangan.

Kondisi ini memberikan keuntungan bagi Persib karena memiliki sejumlah pemain berkualitas yang bisa saling melengkapi sesuai kebutuhan pertandingan.

Kualitas individu setiap pemain juga membuat proses membangun kerja sama menjadi lebih mudah, terutama ketika didukung pemahaman taktik dan komunikasi yang baik.

Kekompakan Jadi Modal Persib di ACL Two

Kekuatan Persib tidak hanya bergantung pada kontribusi satu atau dua pemain, tetapi juga kemampuan seluruh anggota tim menjaga keseimbangan permainan.

Keterlibatan setiap pemain dibutuhkan ketika membangun serangan maupun membantu pertahanan, sehingga tim memiliki lebih banyak pilihan dalam menghadapi berbagai situasi pertandingan.

Persib sebelumnya menghadapi FC Seoul pada pertandingan kelima Grup E ACL Two 2026/2027 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu, 25 November 2026.