PONTIANAK POST - Borussia Dortmund dikabarkan mematok harga minimal 80 juta euro atau sekitar Rp1,4 triliun untuk melepas bek muda Prancis, Joane Gadou, yang mulai menarik perhatian Arsenal, Liverpool, dan Manchester United.

Pemain berusia 19 tahun tersebut menjadi salah satu prospek menjanjikan Dortmund setelah didatangkan dari Red Bull Salzburg dengan biaya 20 juta euro atau sekitar Rp350 miliar pada musim panas lalu.

Menurut laporan Bild, Dortmund tidak akan mempertimbangkan tawaran di bawah empat kali lipat harga pembelian Gadou.

Advertisement Joane Gadou Tampil Impresif di Emirates Stadium

Perhatian klub-klub elite Liga Inggris terhadap Gadou diperkirakan meningkat setelah penampilannya ketika Dortmund bermain imbang 1-1 melawan Arsenal pada pertandingan Liga Champions, Selasa, 24 November 2026.

Dalam pertandingan di Emirates Stadium tersebut, Gadou menjadi salah satu pemain penting yang membantu Dortmund membawa pulang satu poin.

Bek tengah tersebut memperlihatkan kemampuan individu ketika melakukan penetrasi dari wilayah pertahanan sendiri, melewati dua tantangan pemain Arsenal, kemudian mengirimkan umpan penentu kepada Maximilian Beier untuk mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-55.

Sebelumnya, Arsenal sempat unggul melalui Viktor Gyokeres pada 10 menit pertama pertandingan.

Gadou bermain selama 89 menit dengan mencatatkan empat sapuan dan menyelesaikan 19 dari 22 percobaan umpan.

Penampilan tersebut mendapatkan pujian dari pelatih Dortmund, Niko Kovac, yang menilai sang pemain memiliki kemampuan menguasai bola sekaligus membantu serangan.

"Kami merekrutnya karena dia tenang saat menguasai bola dan mampu membantu permainan ke depan," kata Kovac seperti dikutip Sports Mole.