PONTIANAK POST - Chelsea mulai memantau perkembangan bek tengah Boca Juniors, Facundo Herrera, yang tampil impresif sejak menembus tim utama klub Argentina tersebut dan kini menarik perhatian sejumlah raksasa Eropa menjelang bursa transfer 2027.

Bek berusia 20 tahun itu menjadi salah satu pemain muda yang berkembang pesat di sepak bola Amerika Selatan setelah menjalani debut senior pada Agustus 2026.

Dikutip dari Sports Mole, Jumat, 27 November 2026, Chelsea melalui tim pemantaunya dilaporkan mengikuti perkembangan fisik dan kemampuan teknis Herrera sebagai bagian dari strategi perekrutan pemain di kawasan Amerika Selatan.

Advertisement Pemain yang dijuluki Jagger karena kemiripannya dengan vokalis The Rolling Stones, Mick Jagger, tersebut sebelumnya merupakan kapten tim cadangan Boca Juniors sebelum mendapatkan kesempatan di skuad utama.

Tampil Impresif di Final Copa Sudamericana

Perkembangan Herrera semakin mendapat perhatian setelah membantu Boca Juniors menjuarai Copa Sudamericana dengan mengalahkan Atletico Mineiro 2-0 pada pertandingan final di Barranquilla pekan lalu.

Dalam pertandingan tersebut, Herrera memperlihatkan ketenangan sebagai bek tengah dengan menyelesaikan 56 dari 58 operan dan mencatatkan sembilan sapuan.

Kontribusinya membantu Boca mempertahankan keunggulan tanpa kebobolan sekaligus memperkuat reputasinya sebagai salah satu prospek menjanjikan di sepak bola Argentina.

Herrera memiliki tinggi badan 1,80 meter dan berkaki kanan.

Keunggulan utamanya meliputi kecepatan, kemampuan duel udara, serta ketenangan saat membangun serangan dari lini belakang ketika menghadapi tekanan lawan.

Dia juga mencetak gol senior pertamanya pada 25 Oktober 2026 melalui gol kemenangan pada menit-menit akhir melawan Independiente.