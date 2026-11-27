PONTIANAK POST - Masa depan Senne Lammens sebagai kiper utama Manchester United mulai dipertanyakan setelah serangkaian kesalahan yang dilakukannya, termasuk blunder saat menghadapi Sporting Lisbon pada pertandingan Liga Champions di Portugal, Rabu (25/11/2026).

Penampilan penjaga gawang asal Belgia itu mendapat sorotan mantan kapten Manchester United, Ashley Young, yang menilai klub perlu mendatangkan pesaing baru untuk memperebutkan posisi nomor satu pada Januari 2027.

Menurut laporan Sports Mole, Lammens melakukan kesalahan yang berujung penalti untuk Sporting sebelum kembali membuat blunder menjelang akhir pertandingan sehingga Luis Suarez mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2.

Advertisement Hasil tersebut menambah catatan penampilan kurang meyakinkan Lammens yang baru mengoleksi satu clean sheet bersama Manchester United musim ini.

Ashley Young Sebut Lammens Terlalu Sering Melakukan Kesalahan

Young menilai kesalahan Lammens bukan hanya terjadi saat menghadapi Sporting, tetapi juga berkaitan dengan penampilannya bersama Timnas Belgia ketika menghadapi Spanyol pada Piala Dunia 2026.

Dalam wawancara dengan BBC Sport, mantan pemain Manchester United itu mengatakan kesalahan pada turnamen tersebut tampaknya memberikan pengaruh besar terhadap kepercayaan diri sang penjaga gawang.

"Jika melihat Piala Dunia dan kesalahan yang dilakukannya, hal itu sangat memengaruhinya. Kita terus melihat kesalahan demi kesalahan. Dia mungkin hanya berjarak satu kesalahan lagi sebelum dicadangkan," kata Young.

Young juga menilai Karl Darlow dan Tom Heaton belum memberikan persaingan yang cukup kuat untuk menggusur Lammens dari posisi utama.

Karena itu, dia memperkirakan pelatih Mauricio Pochettino akan mempertimbangkan mendatangkan penjaga gawang baru pada bursa transfer Januari.

"Ada terlalu banyak kesalahan. Jika bisa melepas salah satu penjaga gawang dan mendatangkan pemain baru pada Januari untuk memberikan persaingan kepada Lammens, saya pikir Pochettino akan melakukannya," ujar Young.