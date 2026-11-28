Simone Magill kembali memperkuat timnas wanita Irlandia Utara setelah absen selama 13 bulan.(INSTAGRAM/@simonemagill)

PONTIANAK POST – Timnas wanita Irlandia Utara harus menelan kekalahan 0-2 saat menjamu Yunani dalam laga persahabatan internasional di Inver Park, Larne, Jumat (27/11/2026) malam waktu setempat.

Advertisement Dua gol Yunani yang tercipta pada babak kedua menggagalkan harapan tuan rumah untuk mengamankan hasil positif.

Padahal, Irlandia Utara sempat memperlihatkan permainan menjanjikan pada awal pertandingan.

Advertisement Menurut laporan Sky Sports, pertandingan berlangsung cukup seimbang. Namun, Yunani tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang.

Irlandia Utara mengawali pertandingan dengan sejumlah peluang. Aimee Kerr dan Casey Howe beberapa kali merepotkan pertahanan lawan.

Namun, Yunani mulai mengambil kendali menjelang akhir babak pertama.

Petaka bagi tuan rumah datang sesaat setelah jeda. Calliste Brookshire berhasil memanfaatkan kesalahan operan pemain Irlandia Utara pada menit-menit awal babak kedua untuk membawa Yunani unggul 1-0.

Irlandia Utara berusaha mengejar ketertinggalan. Simone Magill bahkan dimasukkan sebagai pemain pengganti untuk menambah kekuatan serangan.