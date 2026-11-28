PONTIANAK POST – Timnas wanita Prancis menunjukkan mental baja setelah bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk menghajar Venezuela 4-2 dalam pertandingan persahabatan internasional di Stade Marcel-Picot, Jumat (27/11/2026) malam waktu setempat.

Hasil ini menjadi kemenangan dramatis bagi pasukan Laurent Bonadei. Prancis sempat tertinggal 0-2 sebelum akhirnya membalikkan keadaan melalui empat gol balasan.

Dikutip dari Sky Sports, Venezuela mengejutkan tuan rumah lewat gol Deyna Castellanos pada menit ke-11 dan Daniuska Rodriguez menit ke-16.

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Prancis baru memperkecil ketertinggalan melalui Clara Mateo pada menit ke-37. Skor 1-2 bertahan hingga turun minum.



Memasuki babak kedua, Prancis tampil jauh lebih agresif. Griedge Mbock menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-48 melalui sundulan memanfaatkan sepak pojok Selma Bacha.

Delphine Cascarino membawa Prancis berbalik unggul 3-2 pada menit ke-63 setelah menerima umpan terobosan Grace Geyoro.

Advertisement Kadidiatou Diani kemudian memastikan kemenangan 4-2 melalui gol spektakuler pada menit ke-69.

Pertandingan ini juga menjadi momen bersejarah bagi Mbock. Bek Prancis tersebut mencatatkan penampilan ke-100 bersama tim nasional sekaligus menyumbangkan gol.



Pelatih Laurent Bonadei mengakui timnya kesulitan menghadapi tekanan Venezuela pada babak pertama.

"Kami sempat dikejutkan. Pemain Venezuela memberikan banyak masalah melalui pressing dan kualitas permainan mereka. Kami kurang agresif dalam duel," ujar Bonadei, dikutip dari Footeuses.

Dia menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting untuk memperbaiki permainan menjelang persiapan Piala Dunia 2027.