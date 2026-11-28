PONTIANAK POST – Timnas wanita China akan menghadapi Thailand dalam pertandingan persahabatan internasional di Yongchuan Sports Centre, Chongqing, Sabtu (28/11/2026).

Pertandingan ini menjadi bagian dari CFA International Friendly Tournament 2026 yang mempertemukan empat negara, yakni China, Thailand, Albania, dan Malawi.

China datang dengan ambisi memperbaiki performa setelah menjalani sejumlah pertandingan sulit.

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Tim berjuluk Steel Roses tersebut sebelumnya mencatat kemenangan 3-0 atas Vietnam pada 9 September 2026.

Namun, China juga mengalami kekalahan 0-1 dan 1-2 dalam dua pertandingan sebelumnya melawan FUR Ladies pada Juni 2026.

Advertisement Thailand tidak bisa menganggap pertandingan ini sebagai ujian biasa. Menghadapi tuan rumah dengan dukungan publik sendiri menjadi tantangan tersendiri bagi skuad asuhan Netipong Srithong-in.

Federasi Sepak Bola Thailand telah mengumumkan 23 pemain untuk mengikuti turnamen tersebut.

Skuad Thailand diperkuat sejumlah pemain dari klub domestik, termasuk BGC Bundit Asia, Chonburi Women, Bangkok FC Women, dan Kasem Bundit University FC.

Rekor pertemuan kedua negara juga menjadi perhatian. China memenangkan enam pertemuan terakhir berdasarkan catatan head-to-head yang tersedia di AiScore.

Pada pertemuan terakhir, 8 April 2025, China menghajar Thailand dengan skor 5-1 dalam turnamen Yongchuan.