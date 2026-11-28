PONTIANAK POST - Frosinone dan Parma sama-sama mengincar kebangkitan setelah menelan kekalahan telak 1-5 pada pertandingan sebelumnya ketika bertemu dalam lanjutan Serie A 2026/2027 pekan ke-13 di Stadion Benito Stirpe, Sabtu, 28 November 2026, pukul 21.00 WIB.

Frosinone memiliki keuntungan karena tampil di kandang sendiri dengan modal lima kemenangan beruntun di Stadion Benito Stirpe, sedangkan Parma masih kesulitan menemukan konsistensi bersama pelatih Alberto Gilardino.

Rekor Kandang Frosinone Jadi Ancaman

Advertisement Frosinone mengalami dua kekalahan beruntun setelah sebelumnya takluk 0-1 dari Cagliari dan dihajar AC Milan 1-5 di San Siro.

Namun, catatan kandang mereka cukup meyakinkan dengan lima kemenangan beruntun setelah kekalahan dari Juventus pada pertandingan kandang pertama musim ini.

Frosinone sudah mencetak 11 gol pada 30 menit pertama pertandingan Serie A musim ini, sebuah catatan yang berpotensi menyulitkan pertahanan Parma.

Sebaliknya, Parma datang dengan kondisi kurang ideal setelah kalah 1-5 dari AS Roma dan menelan delapan kekalahan dalam 12 pertandingan liga.

Pernyataan Pemain dan Pelatih

Bek Frosinone, Anthony Oyono, menyebut pertandingan melawan Parma sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan diri tim.

Dikutip dari situs resmi Frosinone Calcio, Oyono mengatakan, "Kami sadar pertandingan besok sangat menentukan, dan kami selalu ingin menang."

Ia juga menegaskan timnya tidak mengalami penurunan mental setelah dua kekalahan beruntun dan sudah mengevaluasi kekalahan dari AC Milan.

Sementara itu, pelatih Parma Alberto Gilardino mengakui Frosinone memiliki permainan agresif dengan tekanan tinggi dan kemampuan duel satu lawan satu.