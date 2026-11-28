PONTIANAK POST - Lazio memburu kemenangan ke-11 untuk mempertahankan posisi puncak klasemen Serie A 2026/2027 saat menghadapi Torino pada pekan ke-13 di Stadion Olimpico Grande Torino, Minggu, 29 November 2026, pukul 00.00 WIB.

Tim asuhan Gennaro Gattuso datang dengan catatan belum terkalahkan dalam 12 pertandingan liga, sedangkan Torino besutan Ignazio Abate hanya mengumpulkan satu poin dari empat laga terakhir.

Pertandingan ini juga menjadi momen khusus bagi Torino karena akan mengenakan seragam edisi perayaan 120 tahun klub yang diproduksi terbatas sebanyak 1.906 potong.

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Lazio mengumpulkan 32 poin dari 12 pertandingan dan unggul tiga angka atas Inter Milan yang berada di posisi kedua.

Kemenangan atas Lecce pada pertandingan sebelumnya memperpanjang catatan positif Biancocelesti, yang hanya kehilangan empat poin sepanjang kompetisi musim ini.

Tijjani Noslin menjadi salah satu pemain penting setelah mencetak dua gol ketika menghadapi Lecce, sedangkan Davide Frattesi turut menyumbangkan gol.

Lazio berpeluang meraih kemenangan ke-11 dalam 13 pertandingan apabila mampu mengatasi Torino.

Sebaliknya, klub berjukuk Il Toro (Si Banteng) ini berada di peringkat ke-13 dengan 14 poin dan baru mengumpulkan satu angka dari empat pertandingan terakhir.

Kekalahan 0-1 dari Napoli pada pekan sebelumnya semakin menambah tekanan terhadap Abate yang sedang berusaha memperbaiki konsistensi tim.

Rapuhnya pertahanan Torino yang sudah melewati 11 pertandingan kandang Serie A tanpa mencatatkan clean sheet juga menjadi sorotan.