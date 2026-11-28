PONTIANAK POST - Inter Milan menghadapi Genoa dengan misi mempertahankan dominasi di kandang saat kedua tim bertemu pada pekan ke-13 Liga Italia 2026/2027 di Stadion Giuseppe Meazza, San Siro, Minggu (29/11/2026) dini hari pukul 02.45 WIB.

Inter datang dengan modal kemenangan 2-0 atas Stuttgart di Liga Champions, sedangkan Genoa membawa kepercayaan diri setelah mengalahkan Sassuolo dengan skor serupa.

Namun, perhatian utama menjelang pertandingan ini tertuju pada kebangkitan Genoa di bawah asuhan Daniele De Rossi dan kehilangan penyerang Lorenzo Colombo akibat cedera lutut serius.

Advertisement Tuan rumah masih memiliki keunggulan besar dalam rekor pertemuan, tetapi performa Genoa belakangan membuat pertandingan ini tidak bisa dianggap mudah.

Inter Ingin Bangkit di Liga Italia

Inter menempati peringkat ketiga klasemen dengan koleksi 29 poin, sedangkan Genoa berada di posisi ke-10 dengan 16 poin.

Inter hanya mengumpulkan empat poin dari tiga pertandingan liga terakhir sehingga membutuhkan kemenangan untuk kembali menekan Lazio dan AS Roma di papan atas.

Hasil imbang 4-4 melawan Atalanta menjadi pengingat bahwa lini pertahanan Inter masih memiliki pekerjaan rumah, meskipun mereka tampil lebih solid saat mengalahkan Stuttgart.

Inter telah memenangkan 12 pertandingan kandang terakhir melawan Genoa di Serie A dengan catatan 10 kali tidak kebobolan. Inter juga tidak terkalahkan dalam 14 pertemuan terakhir melawan Genoa di kompetisi tersebut.

Di sisi lain, Genoa sedang menikmati peningkatan performa dengan empat kemenangan dari lima pertandingan terakhir di Serie A.

Kemenangan 2-0 atas Sassuolo menjadi hasil terbaru yang memperlihatkan ketajaman Milutin Osmajic, yang telah mengoleksi enam gol dalam 12 penampilan liga musim ini.