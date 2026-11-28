PONTIANAK POST - Leeds United membidik kemenangan ketiga secara beruntun saat menjamu Coventry City pada pekan ke-12 Liga Inggris 2026/2027 di Elland Road, Sabtu, 28 November 2026, pukul 22.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Leeds untuk melanjutkan kebangkitan setelah mengalahkan Tottenham Hotspur dan menghancurkan Chelsea 4-1 di Stamford Bridge, sementara Coventry datang dengan modal kemenangan 3-2 atas Crystal Palace.

Sorotan utama tertuju kepada Noah Okafor yang sedang tajam di depan gawang serta kondisi skuad Coventry yang kehilangan sejumlah pemain akibat cedera.

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Leeds, yang dilatih Daniel Farke, menempati peringkat ketujuh klasemen sementara dengan 17 poin dari 11 pertandingan, sedangkan Coventry asuhan Frank Lampard berada di posisi ke-15 dengan 12 poin.

Leeds sempat melewati lima pertandingan tanpa kemenangan sebelum mengalahkan Tottenham dan Chelsea secara beruntun. Kemenangan 4-1 atas Chelsea menjadi hasil penting karena Leeds mampu membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dahulu.

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Noah Okafor mencetak dua gol, sedangkan Dominic Calvert-Lewin dan Brenden Aaronson turut menyumbangkan gol.

Laman resmi Leeds United menyebut Okafor menjadi salah satu pemain paling menonjol setelah mencetak gol dalam dua pertandingan terakhirnya.

Leeds juga memiliki catatan kandang yang kuat dengan tidak terkalahkan dalam 10 pertandingan terakhir di semua kompetisi, terdiri dari enam kemenangan dan empat hasil imbang.

Sebaliknya, Coventry masih menghadapi persoalan konsistensi ketika bermain tandang dengan hanya mengoleksi tiga poin dari lima pertandingan tandang musim ini.

Pernyataan Farke dan Lampard Jelang Pertandingan

Pelatih Leeds Daniel Farke mengungkapkan bahwa kondisi skuadnya cukup baik menjelang pertandingan.