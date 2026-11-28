PONTIANAK POST - Robert Jones akan memimpin pertandingan Manchester United melawan Brentford pada pekan ke-12 Liga Inggris 2026/2027 di Stadion Old Trafford, Sabtu, 28 November 2026, pukul 22.00 WIB, di tengah sorotan terhadap kepemimpinan wasit yang mewarnai dua pertandingan terakhir The Red Devils.

Jones akan dibantu Gary Beswick dan Nick Greenhalgh sebagai asisten wasit, Andrew Madley sebagai ofisial keempat, serta Andrew Kitchen yang bertugas sebagai Video Assistant Referee (VAR), sebagaimana diumumkan melalui informasi pertandingan resmi.

Penunjukan Jones menjadi perhatian karena Manchester United baru saja melewati pertandingan kontroversial melawan Sporting CP di Liga Champions yang berakhir 2-2, Rabu, 25 November 2026.

Advertisement Dalam pertandingan tersebut, dua gol Manchester United dianulir, tiga penalti diberikan, dan Youri Tielemans menerima kartu merah, sehingga keputusan wasit menjadi salah satu pembahasan utama setelah laga.

Menurut catatan Brentford, Jones telah memimpin 12 pertandingan sepanjang musim 2026/2027 dengan mengeluarkan 44 kartu kuning dan satu kartu merah.

Advertisement Namun, tidak ada informasi yang menunjukkan bahwa penunjukan Jones berkaitan dengan kontroversi pertandingan sebelumnya.

Manchester United Dibayangi Ancaman Brentford

Pertandingan melawan Brentford menjadi kesempatan penting bagi Manchester United untuk mengakhiri periode buruk sekaligus memberikan kemenangan kandang pertama bagi Mauricio Pochettino sebagai pelatih.

Menurut data klasemen yang dimuat Sports Mole, Manchester United berada di peringkat ke-19 dengan delapan poin dari 11 pertandingan, sedangkan Brentford menempati posisi keenam dengan 17 poin.

Manchester United hanya mencatat satu kemenangan, lima hasil imbang, dan lima kekalahan di liga.

Situasi tersebut membuat kemenangan di Old Trafford sangat penting bagi tuan rumah untuk memperbaiki posisi sekaligus menjauh dari zona degradasi.