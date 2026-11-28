PONTIANAK POST - Aston Villa berusaha mengakhiri tren tiga hasil imbang beruntun di Liga Inggris saat bertandang ke markas Ipswich Town pada pekan ke-12 Premier League 2026/2027 di Stadion Portman Road, Minggu, 29 November 2026, pukul 00.30 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Aston Villa untuk kembali meraih kemenangan sekaligus memperbaiki posisi di klasemen, sedangkan Ipswich membutuhkan poin setelah melewati lima pertandingan liga tanpa kemenangan.

Aston Villa Dibayangi Masalah Produktivitas

Advertisement Aston Villa datang dengan catatan enam pertandingan tanpa kemenangan di seluruh kompetisi, termasuk tiga hasil imbang berturut-turut di Premier League dan kekalahan 0-1 dari Galatasaray di Liga Champions.

Masalah utama tim asuhan Unai Emery adalah penyelesaian akhir karena mereka gagal mencetak gol dalam empat dari enam pertandingan terakhir. Villa juga tidak mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran ketika menghadapi Galatasaray.

Emery mengakui timnya masih membutuhkan peningkatan di sektor penyerangan.

Advertisement Baca Juga: Prediksi Skor Manchester United vs Brentford di Liga Inggris: Kunci Kemenangan Perdana Poche

Dikutip dari laman resmi Aston Villa, Emery mengatakan, "Salah satu hal yang harus diperbaiki adalah permainan ofensif di sepertiga akhir lapangan karena kami harus menghasilkan sesuatu yang lebih."

Pelatih asal Spanyol itu juga menilai Ipswich memiliki organisasi permainan yang baik dan dukungan suporter yang membuat mereka lebih percaya diri ketika bermain di kandang.

Sementara itu, Ipswich berada di posisi ke-17 dengan 11 poin dan belum meraih kemenangan dalam lima pertandingan liga terakhir.

Persoalan pertahanan menjadi perhatian Gary O'Neil karena Ipswich sudah kebobolan 22 gol dalam 11 pertandingan Premier League.

Prediksi Starting Lineup

Ipswich Town (4-2-3-1): Walton; O'Shea, Diop, Greaves, Davis; Lukic, Palacios; Clarke, Enciso, Maeda; Emersonn.