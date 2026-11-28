PONTIANAK POST - Kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, menghadapi ujian berat ketika Rayo Vallecano bertandang ke markas Real Betis pada pekan ke-14 La Liga 2026/2027 di Stadion La Cartuja, Sabtu, 28 November 2026, pukul 20.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan Real Betis memperkuat posisinya di papan atas, sekaligus momentum bagi Rayo untuk menghentikan tren dua kekalahan beruntun.

Betis Lebih Diunggulkan, Rayo dalam Tekanan

Advertisement Real Betis saat ini menempati peringkat keempat dengan 27 poin dari 13 pertandingan. Sementara itu, Rayo Vallecano berada di posisi ke-16 dengan 12 poin dari 12 pertandingan.

Real Betis memiliki modal positif setelah mengalahkan Slovan Bratislava dengan skor 2-0 pada pertandingan Liga Champions.

Hasil tersebut melanjutkan momentum positif pasukan Manuel Pellegrini, meskipun sebelumnya mereka hanya bermain imbang 1-1 melawan Sevilla dalam derbi Andalusia.

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Sebaliknya, Rayo datang dengan kondisi kurang menguntungkan setelah kalah 0-1 dari Real Sociedad dan Valencia dalam dua pertandingan terakhir.

Sports Mole mencatat Rayo juga memiliki catatan tandang yang buruk karena hanya mengumpulkan dua poin dari enam pertandingan tandang La Liga musim ini.

Namun, ada satu catatan yang patut diperhatikan Betis. Rayo tidak terkalahkan dalam empat pertemuan terakhir melawan Betis, yang seluruhnya berakhir imbang.

Pernyataan Pelatih Jelang Pertandingan

Pelatih Real Betis, Manuel Pellegrini, mengingatkan anak asuhnya agar tidak kehilangan konsentrasi setelah mendapatkan hasil positif di Liga Champions.

Dikutip dari laporan Diario AS Pellegrini menilai kemenangan di kompetisi Eropa memberikan suntikan moral, tetapi tidak boleh membuat timnya terlena.