PONTIANAK POST - Malaga CF menjamu Athletic Bilbao pada pekan ke-14 La Liga 2026/2027 di Estadio La Rosaleda, Sabtu (28/11) pukul 22.15 WIB. Laga ini menjadi pertaruhan nasib pelatih Malaga, Juanfran Funes, menyusul pemecatan Direktur Olahraga Loren Juarros dan rekor 13 pertandingan beruntun tanpa kemenangan.

Tuan rumah terpuruk di dasar klasemen dengan koleksi lima poin hasil lima kali imbang dan delapan kekalahan. Pada laga terakhir, skuad berjuluk Los Blanquiazules ini menyerah 0-1 di markas Osasuna. Situasi internal klub memanas setelah manajemen mendepak Loren Juarros yang selama ini menjadi pelindung Funes.

Tekanan Besar di Kubu Tuan Rumah

Advertisement Funes mengakui posisinya terancam jika hasil buruk terus berlanjut. Ia meminta para pemainnya menutup telinga dari kegaduhan di luar lapangan dan fokus penuh meraih tiga poin perdana musim ini.

"Saya harus fokus untuk bisa memenangkan pertandingan karena Malaga membutuhkannya, bukan karena Funes yang membutuhkannya. Dalam sepak bola, hasil adalah segalanya, dan jika itu tidak diraih, perubahan akan terjadi," ujar Juanfran Funes dalam konferensi pers prapertandingan seperti dikutip El Español.

Kabar baik menghampiri Malaga dengan kembalinya bek kiri muda, Adam Aznou, yang telah selesai menjalani hukuman akumulasi kartu. Namun, Sports Mole melaporkan bahwa Rafita, Fernando Calero, Julen Lobete, dan Aaron Ochoa masih harus menepi akibat cedera.

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Misi Kebangkitan Athletic Bilbao

Di kubu lawan, Athletic Bilbao datang ke Andalusia dengan ambisi bangkit usai kalah 0-1 dari Espanyol pekan lalu. Pasukan Edin Terzic saat ini bertengger di peringkat kedelapan klasemen sementara dengan raihan 16 poin dari 12 pertandingan.

Pelatih Athletic Bilbao, Edin Terzic, menyoroti tumpulnya penyelesaian akhir timnya meski mendominasi penguasaan bola. Ia menegaskan bahwa posisi Malaga di dasar klasemen tidak mencerminkan kualitas asli lawan.

"Kami sangat ingin meraih tiga poin dan ini adalah peluang besar untuk melakukannya setelah dua laga tanpa kemenangan. Posisi Malaga di klasemen bisa menipu karena mereka tim muda yang punya kualitas, terutama pemain seperti Adrian Nino yang harus kami waspadai," kata Edin Terzic dilansir dari Deia dan Infobae.

Mundo Deportivo mengabarkan bahwa Terzic memboyong 23 pemain ke Malaga. Tim tamu dipastikan tampil tanpa Dani Vivian, Gorka Guruzeta, Christian Imga, dan Maroan Sannadi yang masih dalam tahap pemulihan cedera.

Prakiraan Susunan Pemain

Malaga (4-4-2): Alfonso Herrero; Diego Murillo, Angel Recio, Pastor, Adam Aznou; Javi Munoz, Rafa Rodriguez, Pablo Martinez, David Larrubia; Carlos Dotor, Adrian Nino.

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Unai Simon; Hugo Rincon, Yeray Alvarez, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Benat Prados, Peio Canales; Alex Berenguer, Oihan Sancet, Nico Williams; Inaki Williams.

Bursa Prediksi Skor

Sejumlah lembaga statistik dan bursa prediksi Eropa memiliki pandangan berbeda terkait hasil akhir di La Rosaleda. Sports Mole memprediksi laga berakhir imbang 1-1 karena rekor tandang Athletic yang baru meraih satu kemenangan. Sebaliknya, Football Whispers menjagokan tim tamu menang tipis 2-1, sementara algoritma Forebet memproyeksikan kemenangan meyakinkan 2-0 untuk skuad asuhan Edin Terzic.