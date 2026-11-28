PONTIANAK POST - Atletico Madrid membidik kemenangan ketiga secara beruntun di semua kompetisi saat bertandang ke markas Elche pada pekan ke-14 La Liga 2026/2027 di Estadio Manuel Martinez Valero, Minggu (29/11) pukul 00.30 WIB.

Laga ini diwarnai krisis lini depan tim tamu menyusul cedera penyerang andalan Alexander Sorloth, sementara kubu tuan rumah berjuang keras keluar dari zona degradasi.

Skuad asuhan Diego Simeone datang dengan modal impresif setelah menempati peringkat ketiga klasemen sementara lewat torehan 10 kemenangan dari 13 pertandingan liga. Produktivitas gol mereka mencapai rata-rata dua gol per laga dengan catatan enam kemenangan dari tujuh partai tandang musim ini.

Advertisement Sebaliknya, Elche terpuruk di posisi ke-19 klasemen sementara setelah hanya mengoleksi dua kemenangan dari 13 laga pembuka. Tim besutan Martin Anselmi juga gagal mencetak gol dalam tiga pertandingan kandang terakhir di Estadio Manuel Martinez Valero.

Adu Taktik Duo Pelatih Argentina

Advertisement Pertemuan ini menjadi panggung adu strategi antara dua juru taktik asal Argentina, Martin Anselmi dan Diego Simeone. Anselmi menaruh hormat tinggi kepada kompatriotnya tersebut, namun menegaskan timnya siap bermain kolektif demi mengamankan poin penuh di hadapan pendukung sendiri.

"Satu-satunya cara mengalahkan kualitas individu lawan adalah melalui permainan kolektif, saat menyerang maupun bertahan kami harus bergerak bersama," ujar Martin Anselmi dikutip dari laman media Spanyol Flashscore.

"Atletico tahu cara mendominasi dan bersabar menunggu momen untuk memukul balik, jadi kami harus melukai mereka saat peluang itu datang," tambahnya.

Di kubu seberang, Diego Simeone enggan meremehkan kekuatan tuan rumah meski catatan tandang timnya sangat mentereng. Pelatih berjuluk El Cholo itu juga menuntut kesiapan penyerang pelapis Jonathan David untuk mengisi kekosongan lini serang.

"Kami memikirkan Elche yang memang belum meraih hasil bagus di kandang, tetapi mereka selalu bersaing ketat di setiap laga," kata Diego Simeone dalam konferensi pers prapertandingan seperti dilansir Esto es Atleti. "Kami harus membawa permainan ke area di mana kami bisa melukai mereka," tegasnya.

Kondisi Skuad dan Perkiraan Susunan Pemain

Elche dipastikan kehilangan bek sayap Ruben Sanchez yang mengalami cedera otot adduktor kaki kanan saat sesi latihan. Sementara itu, Atletico Madrid harus tampil tanpa Thomas Lemar, Ademola Lookman, serta Alexander Sorloth yang menepi akibat cedera.