PONTIANAK POST - Real Madrid membidik kemenangan ke-11 secara beruntun di semua kompetisi saat menjamu Deportivo Alaves pada pekan ke-14 La Liga di Stadion Santiago Bernabeu, Minggu (29/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Skuad asuhan Jose Mourinho tampil dominan dengan menyapu bersih sembilan pertemuan terakhir melawan Alaves. Tuan rumah juga mencatat rekor sempurna lewat enam kemenangan kandang di liga musim ini.

Namun, persiapan tim ibu kota sedikit terganggu akibat masalah kebugaran pemain. Trent Alexander-Arnold dan Rodrygo Goes dipastikan absen karena jatuh sakit menjelang pertandingan.

Advertisement Tuntutan Kolektivitas Jose Mourinho

Di balik laju impresif tim, sorotan tertuju pada status Vinicius Junior yang sempat tersisih dari susunan pemain utama. Pelatih Real Madrid Jose Mourinho menegaskan tidak ada perlakuan istimewa bagi pemain bintang di ruang ganti.

"Status Vinicius di dalam tim? Itu masalah mereka, bukan masalah saya," kata Mourinho dalam konferensi pers prapertandingan seperti dikutip dari laman Goal.

Advertisement Baca Juga: Prediksi Skor Elche vs Atletico Madrid di La Liga: Adu Taktik Duo Pelatih Argentina

Mourinho menambahkan bahwa Kylian Mbappe dan Jude Bellingham memiliki kedudukan yang setara dengan anggota skuad lainnya. Menurutnya, siapa pun bisa duduk di bangku cadangan demi mengutamakan kepentingan kolektif di atas ambisi individu.

Kabar baik datang dari sektor pertahanan seiring pulihnya bek sayap Ferland Mendy. Sementara itu, Kylian Mbappe menjadi tumpuan utama lini serang berkat torehan 19 gol dari 18 penampilan musim ini.

Kewaspadaan Deportivo Alaves

Di kubu lawan, Deportivo Alaves datang ke Madrid dengan modal kemenangan 3-1 atas Deportivo La Coruna pada pekan sebelumnya. Hasil tersebut memutus tren delapan laga tanpa kemenangan bagi tim peringkat kesembilan klasemen sementara itu.

Pelatih Alaves Quique Sanchez Flores meminta anak asuhnya bermain agresif dan disiplin sejak menit awal. Ia menyadari celah sekecil apa pun di lini belakang akan langsung dimanfaatkan barisan penyerang tuan rumah.

"Merebut kembali bola dengan cepat, bermain agresif, menunjukkan kekuatan dan intensitas adalah hal yang selalu efektif," ujar Sanchez Flores dikutip dari Diario AS.