PONTIANAK POST - Udinese dan Fiorentina sama-sama membutuhkan kemenangan ketika bertemu pada pekan ke-13 Serie A 2026/2027 di Bluenergy Stadium, Udine, Minggu, 29 November 2026, pukul 18.30 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk menjauh dari zona degradasi setelah menjalani awal musim yang mengecewakan.

Udinese masih terpuruk di papan bawah setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 12 pertandingan liga, sedangkan Fiorentina menempati posisi ke-16 dengan keunggulan tiga poin atas calon lawannya.

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Udinese datang dengan modal hasil imbang 1-1 melawan Bologna pada pertandingan sebelumnya.

Pelatih Paolo Zanetti berharap perkembangan permainan timnya berlanjut, terutama setelah perubahan energi dan mentalitas yang terlihat ketika menghadapi Bologna.

Dalam konferensi pers yang dimuat situs resmi Udinese pada 27 November, Zanetti mengatakan, "Kami memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa penampilan melawan Bologna bukan kebetulan."

Ia juga menegaskan bahwa bermain di kandang harus menjadi keuntungan bagi Udinese.

Tuan rumah menghadapi persoalan cedera Keinan Davis yang diragukan tampil, sementara Nicolò Bertola dan Idrissa Gueye masih absen.

Nicolò Zaniolo menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan setelah mencetak dua gol dalam tiga penampilan terakhirnya.

Fiorentina Berusaha Keluar dari Tekanan

Fiorentina juga datang dengan situasi sulit setelah kalah 0-3 dari Monza pada pertandingan terakhir.