PONTIANAK POST - Jay Idzes mendapat ujian berat ketika Sassuolo menjamu Napoli pada pekan ke-13 Serie A 2026/2027 di Mapei Stadium – Città del Tricolore, Minggu, 29 November 2026, pukul 21.00 WIB.

Bek Timnas Indonesia tersebut diperkirakan menjadi salah satu pemain penting di lini pertahanan Sassuolo untuk mengadang pergerakan Rasmus Hojlund, penyerang yang menjadi andalan Napoli dalam pertandingan ini.

Pertandingan ini juga menjadi kesempatan bagi Napoli untuk melanjutkan tren positif, sementara Sassuolo berusaha menghentikan enam kekalahan beruntun di kompetisi domestik.

Advertisement Menurut prediksi, Napoli lebih diunggulkan meskipun harus menghadapi sejumlah persoalan kebugaran pemain, termasuk absennya Kevin De Bruyne akibat kelelahan otot.

Jay Idzes Hadapi Ancaman Hojlund

Perhatian khusus tertuju kepada Jay Idzes yang diprediksi mengisi jantung pertahanan Sassuolo bersama Sebastian Walukiewicz dan Fali Cande.

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Idzes harus mampu menjaga koordinasi pertahanan, membaca pergerakan Hojlund, serta mengantisipasi dukungan pemain sayap Napoli seperti Matteo Politano dan Noa Lang.

Tantangan tersebut tidak ringan karena Napoli mempunyai kualitas individu dan pengalaman lebih baik, sementara Sassuolo belum mampu mencatatkan clean sheet sepanjang musim ini.

Sassuolo menelan enam kekalahan beruntun dan sudah berada di zona degradasi setelah kekalahan 0-2 dari Genoa.

Catatan pertemuan juga tidak menguntungkan tuan rumah karena Napoli memenangi tujuh pertemuan terakhir kedua tim di Serie A dengan agregat gol 23-2.

Napoli Kehilangan De Bruyne

Napoli datang dengan modal hasil imbang 2-2 melawan Manchester City di Liga Champions dan kemenangan 1-0 atas Torino di Serie A.