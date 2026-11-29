PONTIANAK POST - AS Roma berpeluang melanjutkan tren kemenangan saat menjamu Monza pada pekan ke-13 Serie A 2026/2027 di Stadio Olimpico, Roma, Senin (30/11/2026) pukul 00.00 WIB.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan momentum berbeda, setelah Roma bermain imbang 2-2 melawan Paris Saint-Germain (PSG) di Liga Champions, sedangkan Monza baru mengalahkan Fiorentina 3-0.

Roma datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatat empat kemenangan beruntun di kompetisi domestik dan belum terkalahkan dalam 12 pertandingan Serie A. Sebaliknya, Monza masih menghadapi persoalan konsistensi, terutama ketika bermain tandang.

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Roma memiliki keunggulan dari sisi performa, produktivitas serangan, dan rekor pertemuan di kandang. Tim berjuluk Giallorossi tersebut sebelumnya menghancurkan Parma 5-1, dengan Donyell Malen mencetak empat gol.

Malen kembali menunjukkan ketajamannya ketika mencetak gol melalui penalti saat Roma bermain imbang 2-2 melawan PSG.

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Roma telah mencetak 36 gol dalam 12 pertandingan Serie A, sekaligus menjadi salah satu kekuatan serangan paling produktif di kompetisi tersebut.

Monza memang memperoleh suntikan moral setelah menang 3-0 atas Fiorentina melalui dua gol Gustavo Varela dan satu gol Jay Robinson.

Namun, catatan tandang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Ivan Juric karena timnya mengalami empat kekalahan beruntun di laga tandang sebelum pertandingan ini. Monza juga belum pernah menang dalam tiga kunjungan Serie A ke markas Roma.

Duel Malen dan Varela Jadi Perhatian

Pertarungan Donyell Malen melawan Gustavo Varela menjadi salah satu aspek menarik dalam pertandingan ini.

Malen berpeluang kembali menjadi starter setelah diistirahatkan pada awal pertandingan melawan PSG.