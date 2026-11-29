PONTIANAK POST - Como berpeluang memperlebar jarak dari Juventus dalam persaingan zona Liga Champions ketika kedua tim bertemu pada pekan ke-13 Serie A 2026/2027 di Stadio Giuseppe Sinigaglia, Senin (30/11/2026) dini hari.

Pertandingan Como vs Juventus dijadwalkan berlangsung pukul 02.45 WIB, dengan tuan rumah membawa modal tiga kemenangan kandang beruntun dan empat pertandingan tanpa kebobolan di Sinigaglia.

Como menempati peringkat kelima dengan 26 poin, unggul lima angka atas Juventus yang berada di posisi ketujuh dengan 21 poin.

Advertisement Kemenangan akan membuat Como semakin menjauh dari pesaing langsungnya, sedangkan Juventus membutuhkan tambahan tiga poin untuk memperkecil ketertinggalan.

Como Punya Modal Kuat di Kandang

Como sedang menjalani musim yang mengesankan di bawah asuhan Cesc Fabregas. I Lariani, julukan Como, mengumpulkan delapan kemenangan dari 12 pertandingan Serie A dan memperlihatkan konsistensi dalam persaingan papan atas.

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Como juga memiliki pertahanan kandang yang solid dengan hanya kebobolan satu gol dalam lima pertandingan liga di Sinigaglia musim ini.

Nico Paz menjadi salah satu pemain penting dalam kreativitas serangan tuan rumah, sementara Anastasios Douvikas diperkirakan kembali menjadi pilihan utama di lini depan.

Como sebelumnya mengalahkan Cagliari 2-0 di Serie A dan AEK Athens 1-0 di kompetisi Eropa.

Namun, Juventus bukan lawan yang mudah karena baru saja mencatatkan kemenangan 4-0 atas Venezia dan 4-1 melawan Omonia Nicosia.

Fabregas Minta Como Tampil Sempurna

Menjelang pertandingan, Fabregas mengingatkan anak asuhnya agar tidak meremehkan kualitas Juventus.