PONTIANAK POST - Liverpool menghadapi Everton dalam Derby Merseyside pekan ke-12 Liga Inggris 2026/2027 di Hill Dickinson Stadium, Minggu (29/11/2026) pukul 19.00 WIB, dengan peluang memperpanjang dominasi atas rival sekotanya sekaligus menjaga persaingan di papan atas klasemen.

Liverpool datang dengan modal kemenangan 3-0 atas Club Brugge di Liga Champions, sedangkan Everton harus bangkit setelah dihantam Brentford 0-4 pada pertandingan sebelumnya.

Isu penting menjelang pertandingan adalah absennya kapten Everton, James Tarkowski, akibat skorsing setelah menerima kartu merah ketika menghadapi Brentford.

Advertisement Situasi tersebut menjadi keuntungan bagi Liverpool yang memiliki Alexander Isak, Florian Wirtz, dan Bradley Barcola sebagai opsi serangan.

Liverpool Lebih Stabil, Everton Kehilangan Pemimpin Pertahanan

Liverpool memiliki modal lebih baik setelah meraih dua kemenangan meyakinkan, yakni 4-0 atas Manchester United di Liga Inggris dan 3-0 atas Club Brugge di Liga Champions.

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Florian Wirtz menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan setelah mencetak enam gol dan menyumbangkan dua assist dalam lima pertandingan terakhirnya bersama klub dan tim nasional, menurut catatan Sports Mole.

Liverpool menempati peringkat keempat dengan 21 poin, sedangkan Everton berada di posisi kesembilan dengan 16 poin.

Football Whispers menempatkan Liverpool sebagai tim yang lebih berpeluang menang, dengan mempertimbangkan konsistensi permainan tandang dan catatan pertemuan kedua klub.

Liverpool telah memenangi tiga pertemuan terakhir melawan Everton, sementara tuan rumah hanya sekali mengalahkan rival sekotanya di kandang sejak Oktober 2010,

Pernyataan David Moyes dan Andoni Iraola

Pelatih Everton David Moyes mengakui kehilangan James Tarkowski menjadi persoalan tersendiri, terutama karena kontribusinya sebagai pemimpin di lini belakang.