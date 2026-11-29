PONTIANAK POST - Crystal Palace menghadapi Hull City dengan kehilangan tiga pemain penting di lini serang saat kedua tim bertemu pada lanjutan Liga Inggris di Selhurst Park, Minggu, 29 November 2026, pukul 21.05 WIB.

Absennya Jean-Philippe Mateta, Yeremy Pino, dan Ismaila Sarr menjadi persoalan bagi Thomas Frank yang membutuhkan kemenangan untuk mengangkat Crystal Palace dari dasar klasemen.

Situasi kedua tim cukup berbeda, dengan The Eagles berusaha menghentikan rentetan kekalahan di liga, sedangkan Hull City datang membawa kepercayaan diri setelah mengalahkan Brighton & Hove Albion.

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Mateta dan Pino harus absen karena hukuman larangan bermain, sementara Sarr masih mengalami cedera pangkal paha.

Takehiro Tomiyasu (betis) dan Chadi Riad (lutut) juga belum tersedia untuk memperkuat pertahanan tuan rumah.

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Kondisi tersebut membuat Frank kemungkinan mengandalkan Jørgen Strand Larsen sebagai ujung tombak, didukung Dwight McNeil, Daichi Kamada, dan Evann Guessand.

Crystal Palace sebenarnya mendapatkan suntikan kepercayaan diri setelah mengalahkan Real Sociedad dengan skor 2-1 di Liga Europa pada Kamis, 26 November 2026.

Dwight McNeil menjadi penentu kemenangan melalui gol pada menit ke-81, sekaligus memberikan kemenangan pertama bagi Frank sejak menangani The Eagles.

Namun, kemenangan tersebut belum menghapus persoalan Palace di kompetisi domestik yang sebelumnya menelan lima kekalahan beruntun.

Sports Mole mencatat Palace juga kesulitan menjaga gawangnya tetap bersih setelah kebobolan dalam lima pertandingan terakhir.