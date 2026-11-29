PONTIANAK POST - Brighton & Hove Albion berpeluang mempertahankan posisi kedua klasemen Liga Inggris saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-12 di American Express Stadium, Minggu, 29 November 2026, pukul 21.05 WIB.

The Seagulls, julukan Brighton, mengoleksi 22 poin dari 11 pertandingan, unggul sembilan angka atas Newcastle yang berada di peringkat ke-13.

Brighton juga memiliki modal kuat berupa rekor kandang yang belum terkalahkan musim ini, sedangkan The Magpies, julukan Newcastle, masih kesulitan menjaga konsistensi permainan.

Advertisement Brighton diprediksi mampu memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk mengamankan tiga poin.

Brighton Bangkit Setelah Kekalahan dari Hull City

Brighton datang dengan motivasi memperbaiki hasil pertandingan liga sebelumnya setelah kalah 0-2 dari Hull City.

Kekalahan tersebut menjadi kekalahan ketiga Brighton musim ini dan membuat mereka gagal memangkas jarak dengan Arsenal di puncak klasemen.

Namun, tim asuhan Fabian Hürzeler langsung memperlihatkan respons positif dengan mengalahkan Universitatea Craiova 4-0 pada pertandingan UEFA Conference League, Kamis.

Catatan kandang Brighton juga cukup mengesankan dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang dari lima pertandingan liga, mencetak 15 gol serta hanya kebobolan satu gol.

Sebaliknya, Newcastle belum meraih kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir Liga Inggris.

Meski demikian, hasil imbang 2-2 melawan Arsenal pada pertandingan sebelumnya memberikan modal kepercayaan diri bagi tim asuhan Matthias Jaissle.