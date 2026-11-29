PONTIANAK POST - Tottenham Hotspur menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas Sunderland pada pekan ke-12 Liga Inggris 2026/2027 di Stadium of Light, Minggu, 29 November 2026, pukul 21.05 WIB, dengan absennya sejumlah pemain penting tuan rumah menjadi salah satu faktor yang bisa memengaruhi jalannya pertandingan.

Sunderland mulai memperlihatkan perkembangan dalam organisasi pertahanan setelah mencatatkan tiga clean sheet dalam empat pertandingan terakhir, sedangkan Tottenham datang dengan modal empat kemenangan dari lima laga terakhir di Premier League.

Sunderland Berusaha Mempertahankan Ketangguhan di Kandang

Advertisement Pelatih Régis Le Bris berupaya mempertahankan pendekatan permainan yang membuat Sunderland mampu merepotkan lawan-lawannya dalam beberapa pertandingan terakhir.

Sunderland hanya meraih satu kemenangan dalam enam pertandingan terakhir Premier League, tetapi perkembangan sektor pertahanan memberikan harapan untuk menghadapi Tottenham.

Kemenangan 1-0 atas Chelsea menjadi salah satu hasil penting yang menunjukkan kemampuan The Black Cats memanfaatkan serangan balik dan menjaga kedisiplinan pertahanan.

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Le Bris bahkan menyebut pendekatan saat menghadapi Chelsea bisa menjadi acuan untuk pertandingan berikutnya.

"Blueprint adalah kata yang tepat. Kami menggunakan kata ini setelah pertandingan melawan Chelsea dan pendekatan tersebut membantu kami menghadapi Aston Villa," ujar Le Bris dalam konferensi pers prapertandingan, sebagaimana dikutip dari laporan konferensi pers Sunderland.

Namun, Sunderland menghadapi persoalan kebugaran pemain.

Granit Xhaka dan Brian Brobbey masih harus menepi akibat cedera betis dan paha, sementara Daniel Ballard, Habib Diarra, serta Romaine Mundle juga belum tersedia.

Kehilangan Brobbey menjadi perhatian tersendiri karena Sunderland membutuhkan pilihan penyerang untuk meningkatkan produktivitas gol.