PONTIANAK POST - Bournemouth mengincar kemenangan ke-11 secara beruntun di semua kompetisi ketika menghadapi Fulham pada pekan ke-12 Liga Inggris 2026/2027 di Craven Cottage, Minggu, 29 November 2026 pukul 21.05 WIB.

Bournemouth datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan 10 kemenangan berturut-turut, sedangkan Fulham memiliki modal lima pertandingan tanpa kekalahan di Premier League.

Pertemuan ini menjadi ujian penting bagi tuan rumah yang mulai memperlihatkan perkembangan positif sejak ditangani Álvaro Arbeloa.

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Bournemouth memperlihatkan perkembangan signifikan di bawah asuhan Marco Rose. The Cherries bahkan berhasil menjaga rekor sempurna di Liga Europa setelah mengalahkan Celta Vigo 2-1 pada pertandingan tengah pekan.

Kemenangan tersebut terasa istimewa karena Bournemouth sempat tertinggal dan harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 setelah Bafodé Diakité menerima kartu merah.

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Álvaro Rodríguez dan pemain pengganti Rayan menjadi pencetak gol dalam kemenangan dramatis tersebut.

Bournemouth kini memburu kemenangan keenam secara beruntun di Premier League sekaligus kemenangan ke-11 di seluruh kompetisi.

Namun, Fulham bukan lawan yang bisa dianggap enteng. The Cottagers tidak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir Premier League dan mengumpulkan sembilan poin dari kemungkinan 15 poin.

Masalahnya, produktivitas gol Fulham masih menjadi perhatian karena mereka tercatat hanya mencetak satu gol dalam tujuh pertandingan berturut-turut.

Pernyataan Pelatih Kedua Tim

Pelatih Fulham, Álvaro Arbeloa, mengakui Bournemouth sedang berada dalam performa luar biasa.