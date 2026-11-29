PONTIANAK POST - Arsenal berpeluang memperlebar jarak di puncak klasemen Liga Inggris saat menjamu Manchester City pada pekan ke-12 di Emirates Stadium, Minggu, 29 November 2026, pukul 23.30 WIB, dengan kondisi kedua tim yang sedang bertolak belakang.

The Gunners, julukan Arsenal, berada di posisi pertama dengan koleksi 28 poin, unggul enam angka dari Manchester City yang menempati peringkat ketiga dengan 22 poin.

Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi Manchester City karena mereka sedang mengalami penurunan performa setelah gagal meraih kemenangan dalam empat pertandingan terakhir Liga Inggris.

Advertisement Sebaliknya, Arsenal masih menunjukkan konsistensi dengan mengumpulkan 16 poin dari enam pertandingan terakhir di kompetisi domestik.

Arsenal Lebih Stabil, City dalam Tekanan

Arsenal memiliki modal kuat karena selalu menang dalam lima pertandingan kandang Liga Inggris musim ini. Tim asuhan Mikel Arteta tersebut mencetak 10 gol dan hanya kebobolan dua kali di Emirates Stadium.

Namun, Arsenal tetap memiliki pekerjaan rumah setelah dua kali kehilangan keunggulan dalam pertandingan melawan Newcastle United dan Borussia Dortmund.

Produktivitas lini depan juga menjadi perhatian karena Arsenal baru mencetak 17 gol di Liga Inggris, jumlah terendah di antara enam tim teratas.

Sementara itu, Manchester City sedang berusaha keluar dari periode sulit setelah hanya mengumpulkan satu poin dari empat pertandingan terakhir di liga.

Pertahanan City juga menjadi kelemahan karena kebobolan tujuh gol dalam tiga pertandingan tandang terakhir dan tidak mencatatkan clean sheet dalam 10 pertandingan terakhir.

Meski demikian, keberadaan Erling Haaland tetap menjadi ancaman bagi pertahanan Arsenal.