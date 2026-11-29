PONTIANAK POST - Borneo FC lebih diunggulkan mengalahkan Persik Kediri pada pertandingan pekan ke-11 Super League 2026/2027 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (29/11/2026), pukul 19.00 WIB.

Pesut Etam memiliki modal berupa keuntungan bermain di kandang dan rekor pertemuan yang lebih baik, sedangkan Macan Putih masih menghadapi persoalan konsistensi, terutama di sektor pertahanan.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Borneo FC untuk memperbaiki posisi di klasemen setelah menelan kekalahan 2-3 dari Persita Tangerang pada 26 November 2026.

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Borneo FC memiliki catatan positif ketika menghadapi Persik Kediri dalam lima pertemuan terakhir.

Berdasarkan data pertemuan yang dihimpun JawaPos.com, Pesut Etam mencatat empat kemenangan dan sekali kalah dalam lima pertandingan tersebut.

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Tiga pertemuan terakhir bahkan selalu dimenangkan Borneo FC, termasuk kemenangan 1-0 atas Persik pada 29 April 2026.

Sebelumnya, Borneo FC juga mengalahkan Macan Putih dengan skor 2-0 pada Oktober 2025 dan 2-1 pada Mei 2025.

Meski demikian, rekor tersebut tidak otomatis menjamin kemenangan tuan rumah karena kedua tim sama-sama membutuhkan tambahan poin.

Borneo FC berada di peringkat ke-12 dengan 11 poin, sementara Persik Kediri juga mengoleksi 11 poin dan berada di bawahnya.

Produktivitas Lini Depan Jadi Perhatian

Borneo FC masih membutuhkan peningkatan efektivitas penyelesaian akhir setelah hanya meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan terakhir. Pesut Etam mencatat dua hasil imbang dan dua kekalahan dalam periode tersebut.