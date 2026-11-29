PONTIANAK POST - Persib Bandung membidik kemenangan keempat secara beruntun saat menghadapi Persita Tangerang pada pekan ke-11 Super League 2026/2027 di Stadion Internasional Banten, Minggu (29/11/2026), pukul 15.30 WIB.

Maung Bandung datang dengan produktivitas 11 gol dalam tiga pertandingan terakhir, tetapi harus mewaspadai kebangkitan Pendekar Cisadane yang baru mengamankan dua kemenangan beruntun.

Persita mengalahkan Dewa United 1-0 dan Borneo FC 3-2, sedangkan Persib menundukkan Shan United 6-0, Bali United 2-1, dan FC Seoul 3-1.

Advertisement Pertandingan ini menjadi ujian bagi konsistensi Persib sekaligus kesempatan Persita membuktikan kekuatan di hadapan pendukung sendiri.

Persita Mengandalkan Ketajaman Empat Pemain

Persita Tangerang menunjukkan perkembangan positif setelah meraih dua kemenangan beruntun di Super League 2026/2027.

Pelatih Carlos Pena memiliki sejumlah pemain yang bisa menjadi ancaman bagi pertahanan Persib, terutama Alexandre Ramalingom, Luquinhas, Pablo Ganet, dan Rayco Rodriguez.

Ramalingom diperkirakan menjadi ujung tombak dalam skema 4-2-3-1, sedangkan Luquinhas dan Rayco Rodriguez berpotensi mengeksploitasi ruang melalui kedua sisi lapangan.

Pablo Ganet juga memiliki peran penting dalam mengatur distribusi bola dan menjaga keseimbangan permainan di lini tengah.

Kemenangan 3-2 atas Borneo FC menjadi modal kepercayaan diri bagi Persita menjelang pertandingan ini.

Namun, catatan kandang Pendekar Cisadane masih menjadi pekerjaan rumah karena gagal menang dalam dua pertandingan terakhir di hadapan pendukung sendiri.